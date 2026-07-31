Стало известно о выделении 730 млн сумов для внесения «Андижанской польки» в Книгу рекордов Гиннесса

·68·Узбекистан
Стало известно о выделении 730 млн сумов для внесения «Андижанской польки» в Книгу рекордов Гиннесса

Хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов выделил из резервного фонда областного бюджета 730 миллионов сумов на расходы, связанные с внесением танца «Андижанская полька» в Книгу рекордов Гиннесса.

В решении хокима подробно не указано, на какие именно услуги и расходы будут направлены эти средства. Также не раскрывается, какая часть выделенных денег была выплачена организации Книги рекордов Гиннесса.

24 июня на мероприятии, прошедшем в Андижане, 20 тысяч участников одновременно исполнили «Андижанскую полику» и установили рекорд. По итогам мероприятия представитель Гиннесса вручил сертификат, подтверждающий рекорд, хокиму области Шухратбеку Абдурахманову.

Накануне мероприятия школьники Асакинского района попали в дорожно-транспортное происшествие по пути на подготовку к установлению рекорда. В результате один ученик погиб, еще несколько человек получили ранения.

АндижанШухратбек АбдурахмоновКнига рекордов ГиннессаАсака
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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