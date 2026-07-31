В соцсетях к тренду «женщины, похожие на Холанда», добавилась новая двойник!

К активно обсуждаемой в последнее время в социальных сетях теме «женщины, похожие на Холанда» добавилось еще одно видео. Идущий по улице мужчина заметил молодую женщину, очень похожую на нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, и запечатлел этот момент.

Он приблизился к девушке и снял ее внешность на видео. Ролик за короткое время распространился по различным страницам и привлек внимание множества пользователей.

В комментариях люди в шутку обсудили сходство между девушкой и норвежским футболистом. Некоторые назвали ее двойником Холанда, в то время как другие отметили, что в сети становится все больше видео с людьми, похожими на знаменитостей.