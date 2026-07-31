Правда ли, что Хабиб и Конор Макгрегор приглашены на свадьбу Роналду?

·264·Мир
Правда ли, что Хабиб и Конор Макгрегор приглашены на свадьбу Роналду?

В социальных сетях распространились сообщения о том, что свадьба Криштиану Роналду и его невесты Джорджины Родригес пройдет на следующей неделе, а на церемонию приглашены Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Однако официальных заявлений или надежных доказательств, подтверждающих эту информацию, на данный момент нет.

В распространившемся списке также упоминаются имена таких знаменитостей, как Рио Фердинанд, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, Вин Дизель, Рианна, Дженнифер Лопес, Дрейк, Трэвис Скотт, Пирс Морган и АйШоуСпид. Тем не менее, Роналду, Джорджина или их представители список гостей и дату свадьбы не объявляли. Более раннее сообщение о приглашении ИШовСпид также было расценено как неподтвержденная информация.

Хабиб и Конор провели бой в рамках турнира UFC 229 в 2018 году. Тогда Нурмагомедов заставил соперника сдаться удушающим приемом в четвертом раунде.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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