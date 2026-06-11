Болельщики Кот-д’Ивуара не смогли попасть в США из-за визовых ограничений

В то время как накал страстей на чемпионате мира по футболу 2026 года в Северной Америке достигает своего пика, волна организационных и миграционных скандалов вокруг турнира не утихает. Ранее строгие проверки на границе США и визовые барьеры, о которых упоминали сборные Узбекистана и Бразилии, а также глава ФИФА Джанни Инфантино, на этот раз болезненно ударили по одной из самых ярких команд Африканского континента — сборной Кот-д’Ивуара и её преданным фанатам. Из-за жестких визовых ограничений тысячи болельщиков из Кот-д’Ивуара полностью лишились возможности наблюдать за матчами группового этапа ЧМ-2026 с трибун стадиона.

Как сообщает известное и влиятельное французское «Л'Éкуипе» издание, глава Национального комитета болельщиков Кот-д’Ивуара (КНСЭ) Жюльен Куадио Адонис с глубокой болью в сердце описал сложившуюся печальную ситуацию:

«К сожалению, наши преданные болельщики были вынуждены полностью отказаться от этой долгой и исторической поездки за океан. Главная причина в том, что правительство Соединенных Штатов Америки категорически не желает видеть на своей земле футбольных фанатов из некоторых стран, в частности из нашего Кот-д’Ивуара. Американская сторона открыто и официально продемонстрировала, что не намерена принимать наших болельщиков. Эта ситуация стала тяжелым ударом для всей нашей страны и футбольного сообщества. Ведь поддерживать нашу любимую сборную с трибун в самый ответственный момент — наш высший долг. Мы могли бы показать всему миру нашу национальную культуру, танцы и то, как мы искренне и всей душой болеем за команду на этих крупных футбольных карнавалах на американских полях», — с горечью сказал глава организации.

Инсайдеры раскрыли, что Национальный комитет болельщиков Кот-д’Ивуара планировал отправить на этот престижный мундиаль специальную группу из не менее 500 фанатов для организованной поддержки команды и уже завершил все подготовительные работы. Однако из-за жесткого «фильтра» посольства США и миграционной службы счастье полететь за океан выпало лишь единицам — нескольким официальным лицам и чиновникам. Теперь на эту небольшую рабочую группу, прибывшую в США, возложена крайне важная и сложная задача: им предстоит оперативно объединить ивуарийцев, уже постоянно проживающих и работающих на территории Соединенных Штатов (диаспору), и создать достойную атмосферу поддержки для национальной сборной на стадионах.

Международные спортивные обозреватели особо отмечают, что чрезмерно жесткая миграционная политика местных властей на турнире, принимаемом США, создает большие трудности не только для обычных болельщиков на трибунах, но и для непосредственных участников и официальных лиц чемпионата мира. Ярким примером этого может служить случай с одним из самых авторитетных судей Африканского континента, опытным сомалийским специалистом Омаром Артаном, которому, несмотря на полностью одобренные официальные визовые документы, неожиданно был запрещен въезд в страну пограничным контролем США.

Напомним, что сборная Кот-д’Ивуара начнет свой путь на групповом этапе чемпионата мира 15 июня этого года матчем против сборной Эквадора в Филадельфии. Оставшимся без поддержки фанатов «слонам» придется проявить настоящее мужество в этой встрече.

Следите за результатами первого матча сборной Кот-д’Ивуара в Филадельфии, новыми подробностями визовых скандалов в США и всеми горячими, эксклюзивными и рекордными новостями чемпионата мира вместе с нами на страницах Замин!