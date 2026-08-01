20-летний парень нашел на карте ничейную землю и объявил себя ее президентом
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Интерес Дэниела Джексона к картам привел к неожиданному проекту. Он обратил внимание на небольшой земельный участок между Хорватией и Сербией, который ни одно государство не объявило своей территорией, и заявил о создании Свободной Республики Вердис.
Джексон не ограничился одной лишь инициативой на бумаге. Он подготовил конституцию, сформировал правительство и начал выпускать символические паспорта от имени республики.
Пока Вердис существует в основном как онлайн-проект. Нет информации о том, что на его территории ведется постоянное государственное управление или проживает большое население. Однако идея быстро распространилась в интернете. Тысячи пользователей выразили желание присоединиться к этому необычному микрогосударству.
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы
…