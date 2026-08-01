20-летний парень нашел на карте ничейную землю и объявил себя ее президентом

·252·Мир
20-летний парень нашел на карте ничейную землю и объявил себя ее президентом

Интерес Дэниела Джексона к картам привел к неожиданному проекту. Он обратил внимание на небольшой земельный участок между Хорватией и Сербией, который ни одно государство не объявило своей территорией, и заявил о создании Свободной Республики Вердис.

Джексон не ограничился одной лишь инициативой на бумаге. Он подготовил конституцию, сформировал правительство и начал выпускать символические паспорта от имени республики.

Пока Вердис существует в основном как онлайн-проект. Нет информации о том, что на его территории ведется постоянное государственное управление или проживает большое население. Однако идея быстро распространилась в интернете. Тысячи пользователей выразили желание присоединиться к этому необычному микрогосударству.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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