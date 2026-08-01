Первая леди Кыргызстана подарила Зироате Мирзиёевой кыргызский национальный инструмент

Зироат Мирзиёева, Айгуль Жапарова и Мехрибан Алиева посетили реабилитационный центр «Алтын балалык» в Кыргызстане. Первые леди трех государств ознакомились с деятельностью центра, организованными для детей занятиями и творческими программами.

Гости визита понаблюдали за мастер-классами детей и тепло пообщались с ними. В программу также вошли выступления национальных танцевальных коллективов и ансамбля комузистов.

Были выставлены изделия из глины и войска, подготовленные воспитанниками центра, а также картины юных художников. На панно «Дерево дружбы», символизирующее дружбу между Узбекистаном, Кыргызстаном и Азербайджаном, был нанесен последний декоративный элемент.

В завершение встречи первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова преподнесла Зироат Мирзиёевой традиционный национальный инструмент — темир-комуз (чанкобыз).