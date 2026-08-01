Россиянка удивила соцсети, выкормив черную пантеру вместо котенка

Женщина из России заметила на обочине дороги маленькое черное животное, приняла его за обычного котенка и забрала домой. Она стала кормить его и с любовью ухаживать за ним.

Спустя время стало заметно, что телосложение и повадки зверька отличаются от обычного кошачьих. Тогда женщина поняла, что животное, за которым она ухаживает дома, на самом деле — черная пантера.

Несмотря на это, она не отказалась от пантеры. Со временем между женщиной и животным возникла сильная привязанность. Пантера также нашла общий язык с домашней собакой и стала играть с ней.

Видеоролики с участием женщины, черной пантеры и собаки широко разошлись в социальных сетях и привлекли внимание миллионов пользователей.