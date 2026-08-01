«Черный список» майнинга в России расширяется: Москва и приграничные регионы под запретом

Правительство Российской Федерации совершило резкий стратегический поворот в цифровой экономике страны, вводя масштабные ограничения против майнинга криптовалют. Согласно новому утвержденному указу, теперь город Москва и Московская область, а также часть Курской области станут «закрытыми зонами» для добычи криптовалюты. Этот шаг стал одной из самых серьезных мер в России по управлению энергетическими ресурсами и установлению государственного контроля над индустрией цифровых активов.

Редакция Zamin.уз анализирует детали этих исторических ограничений и их перспективы.

Масштаб и сроки запрета: сценарий рассчитан на долгие годы

Новый порядок — это не временная мера, а долгосрочное стратегическое ограничение. Согласно указу правительства, запрет — включая непосредственное осуществление майнинговой деятельности — с 15 августа 2026 года по 31 декабря 2032 года будет действовать. Это одно из самых продолжительных и системных ограничений майнинга в истории России.

Данные ограничения подразумевают запрет не только на непосредственное осуществление майнинга, но и на сопутствующие виды технической деятельности. Эта ситуация не оставляет майнинговым фермам, являющимся крупными потребителями энергии в Московском регионе, иного выбора, кроме полного прекращения деятельности.

География: от столицы до стратегической границы

География нового запрета имеет особое стратегическое значение. Он охватывает три основных направления:

Город Москва: Финансовый, административный и политический центр страны. Московская область: Крупный промышленный и инфраструктурный узел. Курская область: Восемь приграничных районов области и город Льгов. Выбор этих территорий напрямую связан с необходимостью обеспечения энергетической стабильности и безопасности.

Взгляд в историю: старые участники «черного списка»

Опыт ограничения майнинговой деятельности в России не является новым. Ранее в ряде регионов уже действовали определенные ограничения. Новый указ не только расширил этот список, но и юридически закрепил его.

Анализ запрещенных и ограниченных территорий:

Регионы с полным запретом (прежние) Регионы с частичными ограничениями (некоторые) Новые зоны запрета (согласно указу с 2026 года) Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика Иркутская область (отдельные районы) Город Москва Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика Республика Бурятия (отдельные районы) Московская область Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика Забайкальский край (отдельные районы) Курская область (8 районов и город Льгов) Запорожская область, Херсонская область - -

Примечание: Новые запреты вступают в полную силу с 15 августа 2026 года.

Заключение и анализ: новая реальность для цифровой индустрии

Масштабные ограничения против майнинга в России открывают сложный, но стратегически важный период для цифровой индустрии и энергетического сектора страны. Введение запрета в столичном регионе свидетельствует о стремлении сохранить стабильность энергобаланса Москвы и направить ресурсы на более приоритетные инфраструктурные проекты. Долгосрочные ограничения демонстрируют стратегический подход государства, основанный на жестком контроле рынка криптовалют.

Как эти ограничения повлияют на развитие рынка цифровых активов в России, в какие энергоизбыточные регионы переместится майнинг и как будет продолжаться процесс усиления госконтроля — эти вопросы остаются открытыми. Одно ясно точно: майнинговая индустрия в России больше не будет такой свободной, как раньше, и перейдет под «железный контроль» государства.

Отправьте этот важный экономический анализ своим друзьям и любителям аналитики! Многие должны знать детали этого нового поворота в отношении майнинга в России.

Как вы считаете, является ли запрет майнинга в Москве правильным решением? Как это повлияет на экономику России и глобальный крипторынок? Оставляйте свое мнение в комментариях!