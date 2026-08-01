Руководство ФИФА отказалось от коммерческого плана чемпионата мира

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино полностью отказался от спорного плана коммерческой деятельности организации, включая продажу прав на чемпионаты мира частным инвесторам. Согласно информации, распространенной изданием ESPN, этот шаг был предпринят на фоне резких протестов во всем мире, угрозы бойкота со стороны УЕФА, а также серьезного бунта внутри организации, что поставило под угрозу и будущее самого Инфантино. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Джанни Инфантино признал приостановку данной инициативы в пятницу вечером после жесткого сопротивления со стороны общественности и футбольных ассоциаций. На самом деле прошло всего три дня с момента объявления о планах создания дочерней компании стоимостью 20 миллиардов долларов под названием ФИФА Форвард Энтерприсе. Эта новая структура должна была объединить под управлением одной компании коммерческую деятельность и мероприятия, связанные с чемпионатами мира среди мужчин и женщин, а также с клубным мундиалем.

Финансовый масштаб и сомнительные стороны плана

Хотя планировалось, что контроль над структурой останется в руках ФИФА, около 20 процентов ее акций предполагалось предложить частным инвесторам, в обмен на что планировалось привлечь 4,2 миллиарда долларов. Согласно плану, инвестиционная фирма из Нью-Йорка (США), основанная Джошуа Кушнером (братом Джареда Кушнера), рассматривалась в качестве главного спонсора этого проекта.

Однако эта инициатива сразу же вызвала резкие возражения в футбольном мире. ФИФА изначально твердо заявляла, что данный проект будет реализован после консультаций и с согласия большинства из 211 ассоциаций-членов. Тем не менее шквал критики и открытая угроза бойкота со стороны таких влиятельных организаций, как УЕФА, кардинально изменили ситуацию.

Внутренний бунт и окончательное решение

Открытые протесты, начавшиеся среди высокопоставленных чиновников внутри организации и некоторых федераций, поставили под угрозу и позиции самого Инфантино. Возникшие глубокие разногласия и раскол сделали невозможным продолжение проекта. Джанни Инфантино заявил, что внимательно выслушал мнения всех сторон и пришел к окончательному выводу.

«Внимательно выслушав все точки зрения, стало очевидно, что данный проект, независимо от уровня поддержки, привел к расколу, который противоречит первоначально поставленным перед нами целям», — подчеркнул глава ФИФА. По его словам, главной целью федерации всегда было и остается объединение и развитие футбола.