Трамп опроверг громкие планы в футбольном мире: семья Кушнеров стоит за миллиардами ФИФА?

Президент США Дональд Трамп оказался в центре внимания журналистов на правительственном совещании в Кэмп-Дэвиде. Сообщения о том, что амбициозный проект руководящего органа мирового футбола — ФИФА — по продаже коммерческих прав частным инвесторам связан с семьей президента, вызывают ожесточенные споры в Вашингтоне.

Zamin.уз представляет подробный анализ этого опровергнутого, но не утихающего по своему резонансу проекта, возможного участия династии Кушнеров и нового плана ФИФА на 20 миллиардов долларов.

Резкое опровержение Трампа: «Я никогда не обсуждал это с ним»

Журналисты спросили президента США, обсуждал ли он с главой ФИФА Джанни Инфантино план продажи части коммерческих прав на чемпионат мира. Этот вопрос был задан неслучайно, поскольку США являются одним из хозяев ЧМ-2026, а Инфантино часто посещает Вашингтон.

Ответ президента Трампа был кратким и лаконичным: «Нет. Я никогда не обсуждал этот вопрос с ним». Хотя это заявление показывает, что данного вопроса нет в повестке официальных переговоров между Вашингтоном и Цюрихом (штаб-квартира ФИФА), оно не закрывает перспективы проекта в частном секторе.

Семейный след за миллиардами: какова роль братьев Кушнеров?

Несмотря на опровержение Трампа, СМИ продолжают связывать финансовые истоки проекта с ближайшим окружением Трампа — семьей Кушнеров. По распространившимся сообщениям, в качестве главного инвестора нового коммерческого предприятия ФИФА рассматривался известный инвестиционный фонд.

Самое интересное заключается в том, что основателем этого фонда является Джошуа Кушнер. Джошуа — брат Джареда Кушнера, старшего советника Белого дома и мужа любимой дочери Дональда Трампа Иванки. Такая семейная связь не может не усиливать опасения по поводу конфликта интересов в политических кругах Вашингтона. Слова Трампа о том, что он «не обсуждал», не означают, что Джаред или Джошуа не ведут этот вопрос самостоятельно.

Космический план ФИФА: новая компания на $20 миллиардов и «золотые» обещания

Независимо от того, кем окажется инвестор, сама концепция ФИФА поразительно амбициозна. В Цюрихе разработан план создания совершенно новой дочерней компании, которая будет управлять коммерческими правами на чемпионат мира и другие турниры.

Основные финансовые показатели проекта:

Показатель / Детали Анализ и комментарий Стоимость новой компании $20 миллиардов (Оценивается) Доля частных инвесторов Четвертая часть компании (25%) Привлекаемые средства В обмен на $4,2 миллиарда Главная цель Существенное увеличение выплат национальным федерациям

За счет этих денег ФИФА планирует «купить» лояльность футбольных федераций по всему миру. Согласно предложению, выплаты на следующий четырехлетний цикл будут увеличены с 8 миллионов до 20 миллионов долларов. А в последующих двух циклах обещают довести их до 22 миллионов и 24 миллионов долларов соответственно.

Заключение и анализ: будущее футбола под угрозой или на пороге новой эры?

Опровержение Трампа и след Кушнеров — это лишь искра в крупной политической и финансовой игре. Если план ФИФА будет реализован, существует риск того, что соревнования, считающиеся национальным достоянием, такие как чемпионат мира, перейдут под контроль коммерческих корпораций. Это может изменить истинную суть футбола.

Решение о запуске проекта должно быть одобрено большинством федераций, а также утверждено Советом ФИФА. Это значит, что обещания о миллиардах пока остаются на бумаге. Тем не менее, возможное участие семьи президента США выводит этот вопрос за рамки спорта на геополитический уровень.

Поделитесь этим важным финансовым и политическим анализом со своими друзьями и любителями футбола! Многие должны знать о будущем чемпионата мира и миллиардных планах Кушнеров.

По вашему мнению, правильно ли продавать права на чемпионат мира частным инвесторам? Как это повлияет на уровень футбола? Оставляйте свои мнения в комментариях!