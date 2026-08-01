Исторический поворот: Испанский олимпийский чемпион возглавит сборную Чехии!

Футбольная ассоциация Чехии (ФАČР) объявила о историческом решении, которое вызвало большой резонанс в футбольном мире. Известный испанский специалист, победитель Олимпийских игр 2024 года в Париже Сантьяго Дения назначен новым главным тренером национальной сборной Чехии. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Начало новой эры: Почему именно Дения?

Это назначение открывает новую страницу в истории чешского футбола, так как Сантьяго Дения стал первым зарубежным (не чехословацким) тренером, возглавившим национальную сборную. На этом посту он сменил Мирослава Коубека, подавшего в отставку после неудачного выступления на ЧМ-2026.

Руководство ФАČР, в частности президент ассоциации Давид Трунда, представляя нового тренера, особо подчеркнуло огромный опыт и международный авторитет Дении. Сообщается, что в процессе выбора кандидата активное участие принимали легендарные футболисты Павел Недвед и Радек Бейбл.

«Мы искали специалиста с огромным опытом и большой страстью на международном уровне. Успехи Сантьяго Дении с молодежной и олимпийской сборными Испании свидетельствуют о его потенциале. Мы верим, что он сможет вывести чешский футбол на новый уровень», — сказал Давид Трунда.

Первые впечатления тренера: «Возглавлять сборную Чехии — большая честь»

Представленный в качестве нового главного тренера Сантьяго Дения не скрывал своей радости и выразил благодарность за предоставленную возможность.

«Я очень рад быть здесь. Считаю возможность возглавить национальную сборную Чехии большой честью и с огромным энтузиазмом жду начала работы. Чешский футбол обладает богатой историей и великолепными традициями. Я присоединяюсь к проекту с грандиозными целями и верю, что мы вместе добьемся успеха. Мое самое большое желание — как можно скорее приступить к работе», — сказал Дения.

Специалист также добавил, что на него произвели большое впечатление амбиции руководства ФАČР и планы развития команды. Он намерен использовать сильные стороны чешского футбола для демонстрации современной и атакующей игры.

Богатый опыт и менталитет победителя

Сантьяго Дения начал свою тренёрскую карьеру в структуре мадридского «Атлетико». Однако настоящую известность ему принесла работа в различных молодежных сборных Испании. Он руководил юношескими (У-17), молодежными (У-19 и У-21), а также олимпийской сборными Испании, добившись весомых результатов на международной арене.

Самой яркой страницей в его тренерской карьере стало завоевание золотых медалей со сборной Испании на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Этот успех доказал наличие у него менталитета победителя и способность давать результат под давлением высочайшего уровня.

Контракт между футбольной сборной Чехии и Сантьяго Денией рассчитан на два года с возможностью продления. Главная задача, поставленная перед новым тренером — успешно преодолеть отборочный этап Евро-2028 и обеспечить достойное выступление команды в финальной стадии турнира. Чешские болельщики ждут от испанского специалиста новых побед и красивой игры.