Кто придет на свадьбу Роналду: опубликован громкий список!

Вокруг свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес появились новые слухи. Согласно распространившимся в сети сообщениям, на церемонию приглашен целый ряд известных представителей мира спорта, кино и музыки.

Сообщается, что в список вошли Вин Дизель, Хабиб Нурмагомедов, Дрейк, АйШоуСпид, Дженнифер Лопес, Рианна, Киллиан Мбаппе, Тревис Скотт и Родриго.

Однако Роналду и Джорджина не делали официальных заявлений о дате свадьбы или списке гостей. Информация о скорой женитьбе пары по-прежнему остается на уровне предположений.

Ранее появившиеся сообщения об отправке приглашений некоторым знаменитостям также не были подтверждены надежными источниками. По этой причине пока рано воспринимать распространившийся список как официальную информацию.