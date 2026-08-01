Кто придет на свадьбу Роналду: опубликован громкий список!
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Вокруг свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес появились новые слухи. Согласно распространившимся в сети сообщениям, на церемонию приглашен целый ряд известных представителей мира спорта, кино и музыки.
Сообщается, что в список вошли Вин Дизель, Хабиб Нурмагомедов, Дрейк, АйШоуСпид, Дженнифер Лопес, Рианна, Киллиан Мбаппе, Тревис Скотт и Родриго.
Однако Роналду и Джорджина не делали официальных заявлений о дате свадьбы или списке гостей. Информация о скорой женитьбе пары по-прежнему остается на уровне предположений.
Ранее появившиеся сообщения об отправке приглашений некоторым знаменитостям также не были подтверждены надежными источниками. По этой причине пока рано воспринимать распространившийся список как официальную информацию.
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