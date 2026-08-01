В Ираке перевернулся грузовик, и тысячи цыплят рассыпались по дороге

На автодороге Багдад – Дияла в Ираке грузовик, перевозивший цыплят, попал в ДТП и перевернулся. В результате тысячи цыплят из машины разбрелись по всей дороге.

По словам очевидцев происшествия, некоторые водители останавливали транспорт и двигались осторожно, чтобы не задавить цыплят. Это стало причиной пробок на некоторых участках дороги.

Однако не все водители остановились. Сообщается, что под колесами машин, продолживших движение, погибло много цыплят.

На данный момент информации о причинах опрокидывания грузовика и состоянии водителя не поступало.