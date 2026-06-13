Объявлены даты похорон Хаменеи

·45·Мир
Объявлены даты похорон Хаменеи

Официально объявлены даты церемоний прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Согласно сообщениям, прощальные мероприятия продлятся с 4 по 9 июля текущего года. Об этом сообщает СНН.

Сообщается, что церемония начнется 4 июля в соборной мечети Имама Хомейни в Тегеране. После этого в течение нескольких дней в крупных городах страны — Тегеране, Куме и Мешхеде — запланированы траурные мероприятия и массовые шествия.

Заключительная церемония состоится 9 июля в городе Мешхед. В этот день после траурного шествия тело покойного будет предано земле на территории мавзолея Имама Резы.

Али Хаменеи погиб 28 февраля текущего года в результате авиаудара. С момента его смерти прошло более трех месяцев.

После этого было объявлено о назначении его сына Моджтабы Хаменеи на пост верховного лидера Ирана. Сообщается, что он также получил ранения во время того нападения и до сих пор практически не появлялся на публике.

Данные события оцениваются как важный поворот в политической жизни Ирана.

ИранАли ХаменеиТегеранМешхедМоджтаба Хаменеи
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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