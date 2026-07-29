Джахонгир Отажонов высказался о материальных ценностях (видео)

·268·Культура
Джахонгир Отажонов высказался о материальных ценностях (видео)

Певец Джахонгир Отажонов в одном из видеороликов, распространившихся в социальных сетях, поделился своими мыслями о современном образе жизни, погоне за деньгами и истинном человеческом счастье.

По его словам, сегодня многие стали измерять свою жизнь материальными благами. Кто-то стремится напоказ выставить то, сколько денег он заработал, какой дом или дорогой автомобиль купил. Однако он отметил, что такой образ жизни не приводит человека к подлинному спокойствию и счастью.

Певец не скрывал, что в настоящее время находится в городе Москве в связи с концертной программой, но ему там скучно. По его словам, вместо шумной городской жизни ему больше по душе собственный дом и простой уклад жизни в Узбекистане.

Как рассказал Отажонов, в свободное время он любит ухаживать за домашними животными. Доение коровы, уход за овцами и другой живностью доставляют ему особое удовольствие. Он подчеркнул, что подобные простые занятия дарят ему душевное спокойствие и радость жизни.

Ниже вы можете посмотреть видеообращение Джахонгира Отажонова на эту тему:

В видео певец подчеркивает, что человек не должен забывать о бренности бытия. По его мнению, мирские богатства не вечны, и человек не должен посвящать всю свою жизнь исключительно накоплению материальных благ.

«Этот мир тленен. Мы все равно не вечны. Поэтому нужно уметь наслаждаться жизнью, проводить время с близкими и жить», — мысли подобного содержания широко обсуждаются в социальных сетях.

Эти размышления певицы вызвали самые разные реакции. Если одни поддержали его взгляды на жизнь, то другие подчеркнули, что каждый находит счастье по-своему. Тем не менее, основная мысль Отажонова сводится к одному: деньги важны, но человек не должен забывать, что сама жизнь тоже бесценна.

Джахонгир АтаджановМоскваУзбекистан
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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