Искусственный интеллект не принес бизнесу ожидаемой прибыли: 95% компаний не увидели результата

Выяснилось, что технологии генеративного искусственного интеллекта, стремительно набирающие популярность по всему миру в последние годы, не оправдали финансовых ожиданий многих предприятий. Как сообщает издание Иксбт.ком со ссылкой на отчет организации МИТ НАНДА, 95% изученных компаний не смогли получить значимой и измеримой прибыли от внедрения искусственного интеллекта. Тем не менее лишь 5% проанализированных проектов оказались успешными и смогли принести миллионные доходы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным, данное исследование проводилось на фоне глобальных инвестиций корпоративных структур в ГенАИ-технологии в размере 30–40 миллиардов долларов. Специалисты изучили более 300 публично объявленных инициатив в сфере искусственного интеллекта и провели углубленные интервью с представителями 52 организаций. Также были собраны мнения 153 руководителей высшего звена, участвовавших в четырех крупных сетевых конференциях.

Проблемы не в самой технологии, а в ее внедрении

Авторы исследования объясняют столь резкий разрыв между ожиданиями и реальными результатами не низким качеством моделей искусственного интеллекта или жесткими законодательными ограничениями, а трудностями непосредственного применения на практике. Среди основных проблем указаны нестабильность рабочих процессов, ограниченная способность систем сохранять контекст и учитывать обратную связь пользователей. Кроме того, сказалось и то, что разработанные решения недостаточно интегрированы с повседневными задачами сотрудников.

По результатам отчета, более 80% проверенных организаций изучили или протестировали универсальные инструменты, такие как ChatGPT и Copilot. Однако лишь 5% специализированных корпоративных систем, предназначенных для определенных узких задач, дошли до стадии полноценной промышленной эксплуатации. Это показывает, что универсальные решения далеко не всегда удается легко адаптировать под специфические потребности бизнеса.

Разница между внешними партнерами и собственными разработками

В исследовании также особое внимание уделено различиям в подходах к созданию программных решений. В рамках изученной группы проекты, созданные с участием внешних партнеров, примерно в 67% случаев доходили до стадии полного внедрения, в то время как разработки компаний на основе собственных внутренних ресурсов показали результат на уровне 33%.

При этом специалисты отмечают, что критерии успеха в каждой компании определялись по-разному. Напоминается, что привлечение внешних подрядчиков не является автоматической гарантией высокого результата, а выявленная взаимосвязь отражает лишь ситуации в рамках выбранной выборки исследования.