Мирное соглашение Ирана и США: близится ли конец войны

Стал известен проект меморандума о взаимопонимании, подготавливаемый между Ираном и США. Согласно данным иранского информационного агентства «Мехр», документ состоит из 14 пунктов.

Данный проект предусматривает немедленное прекращение состояния войны, снижение напряженности между сторонами и достижение всеобъемлющего политического соглашения.

Основные пункты проекта соглашения:

Немедленное и полное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан;

США обязуются уважать суверенитет Ирана и не вмешиваться в его внутренние дела;

Морская блокада будет полностью снята в течение 30 дней;

Вооруженные силы США будут выведены из приграничных с Ираном районов;

Ормузский пролив будет вновь открыт в течение 30 дней на условиях Ирана;

Санкции, наложенные на иранскую нефть и нефтехимическую продукцию, будут отменены;

США и их союзники предоставят программу восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов;

Иран вновь подтверждает обязательство не разрабатывать ядерное оружие в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия;

После начала переговоров США вернут 12 миллиардов долларов из замороженных активов;

В ходе переговоров новые санкции вводиться не будут;

Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН;

Стороны продолжат переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерному вопросу в течение 60 дней. Кроме того, 11 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли соглашения о прекращении войны и осталась только процедура официального подписания.

«Мы подпишем его в ближайшее время, документы находятся на финальной стадии подготовки», — сказал он.

Глава Белого дома также сообщил, что соглашение может быть подписано в конце этой недели.

Позже представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что работа над текстом мирного соглашения с США практически завершена и стороны близки к согласию по основным пунктам.