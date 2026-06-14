Мирное соглашение Ирана и США: близится ли конец войны
Стал известен проект меморандума о взаимопонимании, подготавливаемый между Ираном и США. Согласно данным иранского информационного агентства «Мехр», документ состоит из 14 пунктов.
Данный проект предусматривает немедленное прекращение состояния войны, снижение напряженности между сторонами и достижение всеобъемлющего политического соглашения.
Основные пункты проекта соглашения:
Немедленное и полное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан;
США обязуются уважать суверенитет Ирана и не вмешиваться в его внутренние дела;
Морская блокада будет полностью снята в течение 30 дней;
Вооруженные силы США будут выведены из приграничных с Ираном районов;
Ормузский пролив будет вновь открыт в течение 30 дней на условиях Ирана;
Санкции, наложенные на иранскую нефть и нефтехимическую продукцию, будут отменены;
США и их союзники предоставят программу восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов;
Иран вновь подтверждает обязательство не разрабатывать ядерное оружие в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия;
После начала переговоров США вернут 12 миллиардов долларов из замороженных активов;
В ходе переговоров новые санкции вводиться не будут;
Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН;
Стороны продолжат переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерному вопросу в течение 60 дней. Кроме того, 11 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли соглашения о прекращении войны и осталась только процедура официального подписания.
«Мы подпишем его в ближайшее время, документы находятся на финальной стадии подготовки», — сказал он.
Глава Белого дома также сообщил, что соглашение может быть подписано в конце этой недели.
Позже представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что работа над текстом мирного соглашения с США практически завершена и стороны близки к согласию по основным пунктам.
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