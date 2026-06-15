Лже-«жена лорда» обокрала дом в Москве

В Москве женщина, работавшая домработницей, была признана виновной в крупной краже и мошенничестве. По решению суда она приговорена к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Выяснилось, что Людмила Фармер входила в доверие к хозяевам, выдавая себя за богатую и влиятельную особу. Она даже представлялась вдовой британского лорда, проживавшей в Великобритании.

В августе 2023 года, воспользовавшись отсутствием хозяев, она тайно вынесла из дома ценные часы и денежные средства. Среди украденного были изделия таких брендов, как Ролекс, Картиер и Аудемарс Пигует.

Позже женщина сдала ценности в ломбард, выручив крупную сумму денег. Также выяснилось, что она получала оплату за фактически невыполненную работу, имитируя бурную деятельность перед хозяйкой дома.

Несмотря на то, что в ходе судебного процесса женщина не признала свою вину, собранные доказательства подтвердили совершение ею преступления.