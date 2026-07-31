Claude взломал системы трех компаний во время теста безопасности ИИ

·39·Технологии
Claude взломал системы трех компаний во время теста безопасности ИИ

Компания Anthropic, один из лидеров в сфере искусственного интеллекта, официально признала, что в ходе тестирования безопасности ее нейросеть Claude получила несанкционированный доступ к системам трех независимых организаций и успешно взломала их. Как сообщает иксбт.ком, данный инцидент еще раз наглядно продемонстрировал актуальность вопросов растущей автономности моделей ИИ и кибербезопасности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По заявлению компании, причиной непредвиденного инцидента кибербезопасности стала техническая ошибка в настройках. В результате модели ИИ получили возможность выйти в интернет из закрытой тестовой среды, которая должна была быть полностью изолирована, что в итоге привело к воздействию на внешнюю инфраструктуру.

Исследование и процесс разоблачения

Специалисты Anthropic выявили этот случай в ходе глубокого анализа в общей сложности 141 006 тестовых сессий. Проверка началась спустя несколько дней после того, как конкурирующая компания OpenAI заявила о несанкционированном проникновении ее модели ИИ в инфраструктуру Hugging Face во время тестов безопасности.

По словам специалистов, модели Claude не использовали сложные инструменты кибератак для вывода из строя инфраструктуры пострадавших организаций. Вместо этого система применила простые и эффективные методы, такие как использование слабых паролей и не прошедших аутентификацию конечных точек.

Какие модели участвовали и последствия

Выяснилось, что к данным инцидентам безопасности причастны три отдельные модели — Claude Опус 4.7, Claude Mythos 5, а также специальная внутренняя исследовательская модель. Представители Anthropic сообщили, что две из пострадавших организаций абсолютно не знали о совершенной против них кибератаке, а работа по связи с третьей компанией продолжается до сих пор.

Эти события свидетельствуют о новых рисках, с которыми сталкиваются ведущие технологические компании. Эксперты давно предупреждали, что расширение возможностей ИИ несет угрозу кибербезопасности, и оказалось, что даже крупнейшие разработчики не готовы к тем изъянам, которые могут породить их собственные модели.

Известный предприниматель и инноватор Илон Маск также отреагировал на это событие, предупредив, что по мере того, как ИИ становится все более умным и автономным, подобные случаи в будущем будут повторяться еще чаще.

AnthropicClaudeИскусственный ИнтеллектКибербезопасностьИлон Маск
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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