Павел Дуров внесен в список террористов

Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) внесла основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в реестр террористов и экстремистов. По данным издания ТАСС, это решение принято на фоне возбужденных против предпринимателя уголовных дел и невыполнения требований силовых ведомств, что привлекает внимание ИТ-сообщества и глобального цифрового рынка. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Сообщается, что в России Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, а также начат процесс его международного розыска. По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), администрация Telegram не выполнила запросы об удалении групп, каналов и ботов, которые использовались спецслужбами Украины и различными экстремистскими организациями для подготовки преступлений и терактов на территории России.

Статистика и требования ведомств

Судя по цифрам, приводимым официальными ведомствами, с 2022 года в России зафиксировано более 153 тысяч преступлений, совершенных именно с помощью мессенджера Telegram. По этим фактам Роскомнадзором было направлено более 150 тысяч требований об удалении запрещенного контента, однако большинство из них остались без внимания.

В ответ на эти жесткие шаги сам Павел Дуров заявил, что официальные ведомства в России внесли его в список террористов именно за отказ подчиняться требованиям по установлению массовой слежки и цензуры. Он подчеркнул, что защита конфиденциальности и свободы пользователей мессенджера остается одним из его главных принципов.

Напомним, подобные юридические и политические противоречия вокруг платформы Telegram наблюдались и ранее. Однако текущие меры и начало процесса международного розыска могут серьезно повлиять на деятельность одного из самых популярных мессенджеров в мире и повлечь за собой серьезные правовые последствия для его основателя.