«Я полностью прекратил свою деятельность в кино» — неожиданное решение от Ахада Кайюма! (видео)

Ахад Кайюм, занимавшийся творчеством в сфере поэзии, кино и сериалов, объявил о неожиданном решении, касающемся своей деятельности. В видео, опубликованном в социальной сфере, деятель искусства заявил, что больше не будет работать в киноиндустрии.

По его словам, в настоящее время у него есть ряд проблем со здоровьем. В связи с этим ему требуется помощь опытных и квалифицированных врачей. Ахад Кайюм добавил, что его близкие, в том числе родители, узнают об этом только сейчас.

Творец поблагодарил узбекский народ, друзей и поклонников, которые сопровождали его на протяжении последних 25 лет. Он попросил всех беречь себя и выразил надежду, что будет скучать по ним.

«Наш путь на этом заканчивается. Не забывайте меня», — сказал Ахад Кайюм, особо подчеркнув, чтобы данное обращение не воспринималось как пиар.