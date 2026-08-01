В кинотеатрах Узбекистана премьера фильма «Человек-паук: Новый день» пройдет на узбекском языке

С 6 августа в кинотеатрах Узбекистана начнется показ фильма Marvel «Человек-паук: Новый день». По данным канала «Kino Insider», фильм будет представлен зрителям и в дубляже на узбекском языке.

В новой картине рассказывается о дальнейших приключениях Питера Паркера. Версия с узбекской озвучкой также будет демонстрироваться в кинотеатрах для поклонников, желающих посмотреть фильм на родном языке.

Пока подробной информации о том, в каких именно кинотеатрах и сколько сеансов будет выделено для узбекского дубляжа фильма, не сообщается. Начало показов запланировано на 6 августа.