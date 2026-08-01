Почему пожилые люди в Японии намеренно совершают преступления?

В Японии мелкие преступления среди пожилых людей, в частности кражи в магазинах, стали серьезной социальной проблемой в обществе. Появились сообщения о том, что некоторые одинокие и испытывающие финансовые трудности пожилые люди даже намеренно совершают мелкие правонарушения, чтобы попасть в тюрьму.

За этим явлением стоит несколько причин. Пожилым людям в тюрьме гарантированы питание, теплое жилье и медицинская помощь. На свободе же некоторым трудно сводить концы с концами за счет пенсии и покрывать расходы на жилье и лечение. Тот факт, что около 20 процентов населения старше 65 лет в Японии живут за чертой бедности, также подчеркивает экономическую сторону проблемы.

Особенно среди пожилых женщин распространени мелкие кражи из магазинов. Согласно отчету Министерства юстиции Японии о преступности за 2024 год, 95,9 процента женщин-заключенных в возрасте старше 60 лет отбывают наказание именно за магазинные кражи. В том же исследовании 37,4 процента женщин старше 60 лет назвали проблемы с расходами на жизнь одной из причин совершения преступления.

Еще одна важная причина проблемы — одиночество. Некоторые пожилые люди живут вдали от членов семьи, а их социальные связи постепенно сокращаются. В тюрьме же у них есть распорядок дня, питание, медицинский контроль и возможность общаться с другими людьми. Предыдущие исследования также показали, что помимо экономических потребностей, такими факторами, как одиночество и потеря цели в жизни, совершение преступлений объясняла часть пожилых правонарушителей.

В то же время делать вывод о том, что «пожилые люди в Японии массово совершают преступления, чтобы сесть в тюрьму», неверно. Это проблема, наблюдаемая на примере отдельных представителей уязвимых слоев населения, за которой стоят такие сложные социальные вопросы, как старость, бедность, жилищные проблемы и одиночество.