Volkswagen предоставил пожизненную гарантию на автомобили в Китае

·42·Авто
Volkswagen предоставил пожизненную гарантию на автомобили в Китае

ФАВ-Волксваген, совместное предприятие знаменитого немецкого автомобильного концерна Volkswagen в Китае, предприняло беспрецедентный шаг для своих клиентов. Как сообщает издание иксбт.ком, предприятие существенно расширило охват программы «двойной пожизненной гарантии», распространив ее на всю линейку моделей. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Эти изменения вступили в силу 1 августа текущего года. Теперь пожизненная гарантия в равной степени распространяется не только на кроссоверы, но и на традиционные бензиновые легковые автомобили, а также на подзаряжаемые гибриды (PHEV) нового поколения.

Расширенные условия и охват гарантии

Новая программа включает сразу две важные пожизненные гарантии: одна предоставляется непосредственно на сам автомобиль, а вторая — на его оригинальные запасные части. Под защиту подпали кузов, шасси, электрическая система, двигатель, коробка передач, генератор, компрессор кондиционера и другие основные узлы и агрегаты.

Данная льгота также распространяется на оригинальные запчасти, замененные в официальных дилерских центрах. Представители компании заявляют, что при полном соблюдении установленных условий обслуживания гарантия действует без каких-либо ограничений по сроку и пробегу.

Условия программы и охватываемые модели

Чтобы воспользоваться этой льготной программой, покупатели и владельцы автомобилей должны обратиться к официальным дилерам, работающим по всей стране. Для участия в программе требуется выполнить лишь три основных условия.

После расширения программы под полную гарантию попали следующие популярные модели бренда ФАВ-Волксваген:

  • Бора
  • Сагитар
  • Голф
  • Маготан и КК
  • Тайрон, Талагон и Талагон Кс
Данная инициатива оценивается как важный шаг, направленный на дальнейшее укрепление доверия покупателей к бренду и поддержку клиентов в условиях обостряющейся конкуренции на автомобильном рынке Китая.

VolkswagenFAW-VolkswagenКитайские АвтомобилиАвтомобильная ГарантияНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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