В Египте обнаружено древнее поселение возрастом 3500 лет

Египетские археологи обнаружили в районе Вади-Тумилат на востоке страны древнее поселение, основанное около 3500 лет назад. В ходе раскопок были найдены дома из сырцового кирпича, десять гробниц и зернохранилища.

Кроме того, с территории были извлечены печи для выпечки хлеба, бронзовые изделия и различные глиняные сосуды. Находки свидетельствуют о том, что люди жили здесь оседло, занимались земледелием и ремеслами.

По словам ученых, данное поселение относится к периоду активных торговых связей в истории Древнего Египта. В то время Вади-Тумилат был одним из регионов пересечения важнейших торговых путей.

Археологи планируют с помощью находок более глубоко изучить повседневную жизнь, занятия и торговые отношения древних египтян.