Рождение котят у кота в Турции вызвало бурные обсуждения в сети

В турецком городе Измир необычный случай с котом по кличке Дженго стал поводом для широких дискуссий. Кот, которого из-за внешнего вида и некоторых особенностей считали самцом, неожиданно родил котят.

После обследований выяснилось, что Дженго обладает крайне редкой биологической особенностью. По словам специалистов, в его организме одновременно присутствовали и мужские, и женские половые ткани.

Ветеринары отмечают, что подобный случай может встречаться примерно один раз на 6 миллионов животных. Поэтому Дженго оценивается как чрезвычайно редкий феномен в области ветеринарии.

Ситуацию делает еще более интересной тот факт, что у котенка, которого родил Дженго, также обнаружили схожие биологические признаки. Этот случай дополнительно изучается специалистами.