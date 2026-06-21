Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уйти в отставку

По данным издания Те Обсервер, премьер-министр Великобритании Кир Стармер может объявить о своей отставке 22 июня.

Согласно источникам, после переговоров с членами правительства, советниками, профсоюзами и донорами партии Стармер пришел к выводу, что оставаться на посту будет сложно.

При этом он намерен определить дату ухода, чтобы передача власти прошла упорядоченно.

По сообщению издания, Стармер может официально покинуть свой пост в сентябре, перед конференцией Лейбористской партии.