В Турции микроавтобус упал в овраг, 4 человека погибли
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В провинции Испарта в Турции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса.
По сообщению Хабер Глобал, из-за сильного дождя водитель потерял управление, и микроавтобус упал в овраг.
В результате происшествия 4 человека погибли, 26 получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие были госпитализированы. Сообщается, что пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
По факту происшествия ведется следствие.
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