Поездки на работу по реке стали трендом: необычный образ жизни в Швейцарии

·31·Мир
Поездки на работу по реке стали трендом: необычный образ жизни в Швейцарии

В швейцарских городах Берн и Базель некоторые жители в летние месяцы выбирают совершенно иной способ передвижения. Вместо транспорта для поездок на работу или по повседневным делам они используют реку.

Да, это правда! Некоторые граждане прыгают в реку и с помощью течения направляются к нужному пункту назначения. В Берне для этого используется река Аре, а в Базеле — Рейн.

Перед таким «заплывом» люди помещают свои вещи в специальные водонепроницаемые сумки. В них кладут одежду, телефон, документы и другие необходимые вещи. В результате вещи остаются в безопасности и сухости даже во время движения по воде.

По имеющимся данным, эта привычка стала неотъемлемой частью летнего образа жизни в Швейцарии. Для многих это не только необычный способ добраться до места, но и своеобразный метод отдыха, релаксации и спасения от жары.

ШвейцарияБернБазельАареРейн
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