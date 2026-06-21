Поездки на работу по реке стали трендом: необычный образ жизни в Швейцарии

В швейцарских городах Берн и Базель некоторые жители в летние месяцы выбирают совершенно иной способ передвижения. Вместо транспорта для поездок на работу или по повседневным делам они используют реку.

Да, это правда! Некоторые граждане прыгают в реку и с помощью течения направляются к нужному пункту назначения. В Берне для этого используется река Аре, а в Базеле — Рейн.

Перед таким «заплывом» люди помещают свои вещи в специальные водонепроницаемые сумки. В них кладут одежду, телефон, документы и другие необходимые вещи. В результате вещи остаются в безопасности и сухости даже во время движения по воде.

По имеющимся данным, эта привычка стала неотъемлемой частью летнего образа жизни в Швейцарии. Для многих это не только необычный способ добраться до места, но и своеобразный метод отдыха, релаксации и спасения от жары.