В Казахстане оштрафовали женщину, требовавшую от сотрудницы магазина говорить по-русски

Языковой конфликт, произошедший в одном из супермаркетов города Алматы в Казахстане, вызвал широкие обсуждения в социальных сетях. Гражданка России, требовавшая от сотрудницы магазина отвечать на русском языке, была привлечена к административной ответственности.

Сообщается, что инцидент произошел в супермаркете Смалл. Покупательница, недовольная длинной очередью на кассах, потребовала объяснений от администрации. Сотрудница магазина на казахском языке пояснила, что в ближайшее время будет открыта дополнительная касса.

Однако этот ответ не удовлетворил россиянку. Она потребовала от сотрудницы говорить по-русски и снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Несмотря на это, работница супермаркета сохраняла спокойствие и продолжала общение на государственном языке.

Позже данное видео распространилось в социальных сетях и привлекло внимание общественности. Ситуация была изучена правоохранительными органами.

Согласно решению суда, гражданке России по имени Галина Лисс назначен административный штраф в размере 86,5 тысяч тенге за действия, которые могли спровоцировать конфликт в общественном месте.