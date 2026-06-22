В Казахстане оштрафовали женщину, требовавшую от сотрудницы магазина говорить по-русски

·37·Мир
В Казахстане оштрафовали женщину, требовавшую от сотрудницы магазина говорить по-русски

Языковой конфликт, произошедший в одном из супермаркетов города Алматы в Казахстане, вызвал широкие обсуждения в социальных сетях. Гражданка России, требовавшая от сотрудницы магазина отвечать на русском языке, была привлечена к административной ответственности.

Сообщается, что инцидент произошел в супермаркете Смалл. Покупательница, недовольная длинной очередью на кассах, потребовала объяснений от администрации. Сотрудница магазина на казахском языке пояснила, что в ближайшее время будет открыта дополнительная касса.

Однако этот ответ не удовлетворил россиянку. Она потребовала от сотрудницы говорить по-русски и снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Несмотря на это, работница супермаркета сохраняла спокойствие и продолжала общение на государственном языке.

Позже данное видео распространилось в социальных сетях и привлекло внимание общественности. Ситуация была изучена правоохранительными органами.

Согласно решению суда, гражданке России по имени Галина Лисс назначен административный штраф в размере 86,5 тысяч тенге за действия, которые могли спровоцировать конфликт в общественном месте.

АлматыКазахстанГалина ЛиссSmall
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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