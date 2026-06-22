Жених упал в обморок, увидев невесту: неожиданный случай на свадьбе (видео)

·1·Мир
Жених упал в обморок, увидев невесту: неожиданный случай на свадьбе (видео)

Во время свадебной церемонии в Индонезии произошел неожиданный и немного забавный случай — жених упал в обморок, как только впервые увидел невесту.

В ходе события невеста медленно приближается к жениху, который стоит спиной к ней. В один из самых волнительных моментов церемонии, когда наступает время первой встречи, он медленно оборачивается и смотрит на лицо невесты. В тот же миг жених закрывает глаза платком и через несколько секунд внезапно падает на землю.

Окружающие были поражены случившимся, некоторые поспешили прийти на помощь жениху. Видео инцидента быстро распространилось в социальных сетях, вызвав бурные обсуждения.

Мнения в комментариях разделились: одни пользователи отметили худобу жениха, предположив, что он мог потерять сознание из-за анемии или слабости. Другие же шутили: «Если он так отреагировал, когда она еще не умылась, что же будет после того, как она умоется?»

В любом случае, этот необычный случай стал одним из тех событий, которые надолго запомнятся как гостям свадьбы, так и пользователям интернета.

Индонезия
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Charos
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