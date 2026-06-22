Итоги 3,5-месячной войны на Ближнем Востоке: кто достиг целей, а кто потерпел поражение?

·46·Мир
Итоги 3,5-месячной войны на Ближнем Востоке: кто достиг целей, а кто потерпел поражение?

Интенсивные военные действия на Ближнем Востоке, продолжавшиеся три с половиной месяца, наконец прекратились с подписанием специального меморандума. Сегодня большинство международных аналитиков и наблюдателей бурно обсуждают итоги войны. Согласно основным выводам, США и Израиль не смогли полностью достичь своих стратегических целей, в то время как Иран, несмотря на серьезные потери, сохранил свои позиции на многих фронтах.

Почему планы США и Израиля не были реализованы?

Вашингтон и Тель-Авив преследовали несколько крупных целей в этой войне. Первой и главной задачей было ослабление действующей политической системы в Иране, достижение смены власти путем усиления внутреннего недовольства и формирование правительства, соответствующего интересам Запада. Некоторые эксперты сравнивают этот план со «сценарием Венесуэлы», однако в Иране эта модель не сработала. Страна сохранила свой суверенитет.

Вторая важная цель была связана с установлением контроля над мировым рынком нефти и глобальными ценами на топливо. В этом направлении союзники также не достигли ожидаемого результата. Следующим актуальным вопросом стала ситуация вокруг Ормузского пролива, где вопрос контроля над стратегическими транспортными коридорами по-прежнему побуждает другие государства активнее защищать свои интересы.

«Победа» Дональда Трампа и вопрос ядерной программы

Тем не менее, было бы неправильно сказать, что США вышли из войны с абсолютно пустыми руками. До начала войны на переговорах в Маскате Вашингтон выдвинул ограничение ядерной программы Ирана в качестве основного требования. В 10-м пункте подписанного меморандума было четко определено, что ядерная деятельность Ирана будет находиться под контролем МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).

В настоящее время президент США Дональд Трамп заявляет, что «Иран больше никогда не будет обладать ядерным оружием», представляя это как свой большой успех. Очевидно, что перед промежуточными выборами в ноябре Трамп будет использовать этот результат как один из самых сильных аргументов во внутренней политике.

На самом деле Тегеран до сих пор заявляет, что не стремится к созданию ядерного оружия. Даже верховный лидер страны Али Хаменеи издал фетву о том, что обладание ядерным оружием противоречит нормам исламского шариата и является запретным (харам). Хотя обогащение Ираном урана до 60% вызвало споры в международном сообществе, Тегеран объясняет это потребностями медицины, научных исследований и атомной энергетики.

Ущерб Ирана и прагматичное решение

Война оказалась для Ирана очень тяжелой и болезненной. По территории страны было нанесено более 20 тысяч военных ударов, что нанесло ужасающий ущерб инфраструктуре, экономике и социальной сфере. Последствия этих разрушений будут ощущаться в ближайшие годы.

Самым печальным стало то, что руководство Ирана потеряло высокопоставленных военных и политических деятелей, а также членов их семей. Несмотря на это, Тегеран выбрал путь компромисса — подписание меморандума, вместо дальнейшего разжигания войны. Это стало прагматичным и мудрым решением, направленным на спасение экономики и интересов народа страны, живущей под санкциями на протяжении многих лет.

Вопрос на 300 миллиардов долларов

Одним из самых интересных аспектов подписанного документа является пункт о том, что США и их союзники выделят помощь в размере 300 миллиардов долларов для восстановления экономики Ирана. Однако пока остается неизвестным, кто, через какие механизмы и в какой форме предоставит эти огромные средства. Поэтому время покажет, перейдет ли этот пункт с бумаги в плоскость практики.

СШАИзраильИранДональд ТрампМАГАТЭ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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