Украина подтвердила удар по военному заводу в Воронеже
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Сообщается о ракетном ударе по заводу «Сборка» в Воронеже. Генштаб ВСУ подтвердил атаку на объект с использованием высокоточных крылатых ракет.
По имеющимся данным, данный завод занимался производством транзисторов, диодов и микросхем для ракет «Искандер» и «Калибр», радиолокационных станций, а также систем ПВО С-400.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что производственный объект завода поврежден, трое человек получили ранения.
Украинская сторона подчеркивает, что данный объект является важной частью военно-промышленного комплекса России.
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