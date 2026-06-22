Украина подтвердила удар по военному заводу в Воронеже

·27·Мир
Украина подтвердила удар по военному заводу в Воронеже

Сообщается о ракетном ударе по заводу «Сборка» в Воронеже. Генштаб ВСУ подтвердил атаку на объект с использованием высокоточных крылатых ракет.

По имеющимся данным, данный завод занимался производством транзисторов, диодов и микросхем для ракет «Искандер» и «Калибр», радиолокационных станций, а также систем ПВО С-400.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что производственный объект завода поврежден, трое человек получили ранения.

Украинская сторона подчеркивает, что данный объект является важной частью военно-промышленного комплекса России.

УкраинаВоронежИскандерКалибрАлександр Гусев
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Кокаин на 816 миллионов долларов: в Австралии проведен рекордный изъятиеКокаин на 816 миллионов долларов: в Австралии проведен рекордный изъятиеСегодня, 17:06Итоги 3,5-месячной войны на Ближнем Востоке: кто достиг целей, а кто потерпел поражение?Итоги 3,5-месячной войны на Ближнем Востоке: кто достиг целей, а кто потерпел поражение?Сегодня, 14:24Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицомМогила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицомСегодня, 13:53Жених упал в обморок, увидев невесту: неожиданный случай на свадьбе (видео)Жених упал в обморок, увидев невесту: неожиданный случай на свадьбе (видео)Сегодня, 11:59Нападение с топором возле мечети потрясло общественностьНападение с топором возле мечети потрясло общественностьСегодня, 11:45В Казахстане оштрафовали женщину, требовавшую от сотрудницы магазина говорить по-русскиВ Казахстане оштрафовали женщину, требовавшую от сотрудницы магазина говорить по-русскиСегодня, 11:42
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами