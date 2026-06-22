Украина подтвердила удар по военному заводу в Воронеже

Сообщается о ракетном ударе по заводу «Сборка» в Воронеже. Генштаб ВСУ подтвердил атаку на объект с использованием высокоточных крылатых ракет.

По имеющимся данным, данный завод занимался производством транзисторов, диодов и микросхем для ракет «Искандер» и «Калибр», радиолокационных станций, а также систем ПВО С-400.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что производственный объект завода поврежден, трое человек получили ранения.

Украинская сторона подчеркивает, что данный объект является важной частью военно-промышленного комплекса России.