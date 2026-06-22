В Турции стрельба в воздух на свадьбе привела к ранению 11 человек

·27·Мир
В Турции стрельба в воздух на свадьбе привела к ранению 11 человек

Свадебная церемония в провинции Денизли в Турции завершилась трагически. По сообщению издания «Миллиет», в результате стрельбы в воздух праздничного салютом пострадали 11 человек.

Инцидент произошел 21 июня в районе Кирлан округа Чиврил. Сообщается, что когда невеста выходила из дома, 15-летний подросток решил, согласно традиции, выстрелить из ружья в воздух. Однако дробь отрикошетила от земли и нанесла телесные повреждения 11 участникам торжества.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Двое из них были направлены в медицинские учреждения города Денизли для дополнительного обследования и лечения. Врачи сообщили, что их жизням ничего не угрожает.

После происшествия подросток был доставлен в полицейский участок, начато следствие и административная проверка по данному делу.

Отмечается, что стрельба в воздух на свадьбах, проводах в армию и других торжествах до сих пор остается широко распространенной традицией в некоторых регионах Турции. К сожалению, подобные случаи ежегодно становятся причиной ранений и даже гибели десятков людей.

ТурцияДенизлиMilliyetЧиврил
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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