Уникальная находка в Канаде поразила ученых

·1·Мир
Уникальная находка в Канаде поразила ученых

Геологи обнаружили в руднике Кидд-Крик в провинции Онтарио (Канада) воду, которая оставалась изолированной от внешней среды в земной коре примерно два миллиарда лет. Об этом сообщает издание Space Daily со ссылкой на исследование Университета Торонто.

Сообщается, что проба воды была извлечена с глубины около трех километров. Анализы показали, что эта вода долгое время оставалась «запертой» в древних горных породах и не имела никакого контакта с атмосферой.

Для определения возраста воды ученые использовали содержание растворенных в ней благородных газов, таких как гелий, неон, аргон и ксенон. Поскольку эти элементы постепенно накапливались в закрытой среде, появилась возможность оценить, как долго вода находилась в изоляции.

Уникальная находка в Канаде поразила ученых

Исследователи отмечают, что жидкость очень соленая: концентрация соли в ней почти в десять раз выше, чем в морской воде. Также она обладает выраженным горьким вкусом и резким запахом серы.

Больше всего ученых заинтересовал тот факт, что в этой древней воде были обнаружены микроорганизмы. По мнению специалистов, они смогли выжить в полной темноте за счет химических реакций между водой и окружающими минералами, без участия солнечного света.

Исследователи оценивают эту находку как уникальную «капсулу времени», дающую информацию о древней истории Земли. Это открытие может помочь лучше понять, как зарождалась жизнь в глубоких слоях нашей планеты и в каких условиях микроорганизмы могли существовать миллиарды лет.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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