Аэропорт, поразивший мир: сингапурское чудо

·73·Мир
Аэропорт, поразивший мир: сингапурское чудо

Этот аэропорт признан одним из самых красивых и современных авиаузлов в мире. Речь идет о аэропорте Чанги Он расположен на территории Сингапура, который считается одним из самых развитых и богатых государств.

На сегодняшний день этот аэропорт был удостоен более 500 престижных наград и несколько раз признавался лучшим аэропортом мира.

На его строительство было затрачено более 2 миллиардов долларов. Общая площадь составляет почти 1300 гектаров. Здание аэропорта состоит из 10 этажей, 5 из которых расположены под землей.

Закрытый водопад и тропический сад под огромным стеклянным куполом в аэропорту Чанги.

В одном из терминалов создан тропический сад с самым высоким в мире искусственным водопадом. Учитывая частые грозы в Сингапуре, этот водопад специально спроектирован для сбора дождевой воды и естественного охлаждения воздуха под огромным куполом.

Люди обедают вокруг огромного водопада в аэропорту Чанги.

Вокруг водопада расположены тропические сады, включающие более 200 видов растений. Между терминалами на уровне третьего этажа организовано движение высокоскоростных поездов.

Люди прогуливаются вокруг огромного водопада в зеленом саду.

Кроме того, на территории аэропорта есть 10 тематических садов, среди которых особое внимание привлекают сады кактусов, орхидей, подсолнухов, галерея бабочек и волшебный сад.

Здание Jewel и контрольная вышка аэропорта Чанги на закате.Люди отдыхают внутри здания аэропорта с богатыми цветочными садами.
ЧангиСингапур
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