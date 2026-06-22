Аэропорт, поразивший мир: сингапурское чудо

Этот аэропорт признан одним из самых красивых и современных авиаузлов в мире. Речь идет о аэропорте Чанги Он расположен на территории Сингапура, который считается одним из самых развитых и богатых государств.

На сегодняшний день этот аэропорт был удостоен более 500 престижных наград и несколько раз признавался лучшим аэропортом мира.

На его строительство было затрачено более 2 миллиардов долларов. Общая площадь составляет почти 1300 гектаров. Здание аэропорта состоит из 10 этажей, 5 из которых расположены под землей.

В одном из терминалов создан тропический сад с самым высоким в мире искусственным водопадом. Учитывая частые грозы в Сингапуре, этот водопад специально спроектирован для сбора дождевой воды и естественного охлаждения воздуха под огромным куполом.

Вокруг водопада расположены тропические сады, включающие более 200 видов растений. Между терминалами на уровне третьего этажа организовано движение высокоскоростных поездов.

Кроме того, на территории аэропорта есть 10 тематических садов, среди которых особое внимание привлекают сады кактусов, орхидей, подсолнухов, галерея бабочек и волшебный сад.