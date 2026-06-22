Страшный взрыв на газовом заводе в Катаре

·7·Мир
Страшный взрыв на газовом заводе в Катаре

На заводе по переработке газа, расположенном в промышленной зоне Рас-Лаффан в Катаре, произошел мощный взрыв. В результате происшествия 54 человека получили ранения, еще 18 человек пропали без вести.

По предварительным данным, взрыв произошел в ночь на 21 июня в процессе запуска завода, что привело к возникновению пожара. Службы чрезвычайных ситуаций оперативно прибыли на место происшествия и сумели взять огонь под контроль.

В настоящее время спасатели продолжают поиск пропавших без вести. По мнению специалистов, инцидент мог произойти из-за технической неисправности или аварии.

Стоит отметить, что комплекс Рас-Лаффан является одним из крупнейших в мире центров производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ).

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