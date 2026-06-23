Женщина в России подожгла собственный дом, поверив мошенникам

В Челябинске женщина, попавшись на уловку мошенников, подожгла собственную квартиру.

Как стало известно, мошенники убедили её в возможности получить крупную страховую выплату. Женщина сначала перевела им 40 тысяч рублей, а затем, следуя их инструкциям, подожгла жилье.

Во время пожара мошенник по телефону координировал действия женщины. Когда комната заполнилась дымом, она вышла наружу.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. По данному факту возбуждено уголовное дело.