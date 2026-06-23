22-часовой перелет: маршрут Сидней–Лондон войдет в историю

Австралийская авиакомпания Кантас планирует запустить регулярные беспосадочные рейсы между Сиднеем и Лондоном с октября 2027 года.

По сообщению Reuters, этот маршрут протяженностью более 16 тысяч километров обещает стать самым длинным среди всех пассажирских перелетов.

В настоящее время перелеты по этому направлению обычно осуществляются через Сингапур и занимают почти сутки.

Для новых рейсов будет использоваться специально оборудованный самолет Аирбус А350-1000УЛР. Установка дополнительных топливных баков позволит увеличить продолжительность полета до 22 часов.

Кроме того, самолет будет рассчитан не на привычные 400 с лишним, а на 238 пассажиров. Это делается для обеспечения комфорта и безопасности во время сверхдальнего перелета.

Ожидается, что реализация этого проекта откроет новую главу в истории авиации.