Задержан мужчина, который собирал человеческие останки и готовил из них еду

·46·Мир
Задержан мужчина, который собирал человеческие останки и готовил из них еду

В Венгрии продолжается расследование случая, потрясшего общественность. В столице страны, Будапеште, был задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в сборе человеческих останков.

По имеющимся данным, он работал санитаром в больнице. Оперативная проверка началась после того, как в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что он хранит части человеческих тел на своем рабочем месте и по месту жительства.

При осмотре квартиры подозреваемого следователи столкнулись с ужасающей картиной. В ходе обыска были обнаружены черепа, кости рук и ног, а также образец реконструкции, сделанный из кожи человеческого лица. Некоторые кости хранились в чемодане, а в одной из банок был найден орган, похожий на сердце.

Специалисты назначили экспертизу, чтобы определить, принадлежит ли данный орган человеку или животному.

В ходе допроса мужчина подтвердил, что собирал части человеческих тел. По его словам, он проявлял высокий интерес к таким анатомическим материалам. Согласно данным следствия, подозреваемый также признался, что в некоторых случаях готовил и употреблял в пищу эти останки.

По мнению правоохранительных органов, он мог добывать человеческие останки как со своего рабочего места, так и путем эксгумации на заброшенных кладбищах на территории Венгрии и Словакии.

В рамках следствия были изъяты его компьютерная техника, мобильные устройства, носители информации и другое электронное оборудование. В настоящее время все найденные человеческие останки проходят судебно-медицинскую экспертизу.

ВенгрияБудапештСловакия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Впечатляющие открытия женщин, повлиявшие на мирВпечатляющие открытия женщин, повлиявшие на мирСегодня, 17:1522-часовой перелет: маршрут Сидней–Лондон войдет в историю22-часовой перелет: маршрут Сидней–Лондон войдет в историюСегодня, 16:45Ужасающий инцидент на Филиппинах: стрельба в школеУжасающий инцидент на Филиппинах: стрельба в школеСегодня, 16:22Бельгия выдала однодневные визы представителям «Талибана»Бельгия выдала однодневные визы представителям «Талибана»Сегодня, 15:25Трамп собирает оборонных гигантов из-за сокращения запасов оружияТрамп собирает оборонных гигантов из-за сокращения запасов оружияСегодня, 15:21Робот-полицейский, не выписавший ни одного штрафа, был уволенРобот-полицейский, не выписавший ни одного штрафа, был уволенСегодня, 15:02
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами