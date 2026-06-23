Задержан мужчина, который собирал человеческие останки и готовил из них еду

В Венгрии продолжается расследование случая, потрясшего общественность. В столице страны, Будапеште, был задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в сборе человеческих останков.

По имеющимся данным, он работал санитаром в больнице. Оперативная проверка началась после того, как в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что он хранит части человеческих тел на своем рабочем месте и по месту жительства.

При осмотре квартиры подозреваемого следователи столкнулись с ужасающей картиной. В ходе обыска были обнаружены черепа, кости рук и ног, а также образец реконструкции, сделанный из кожи человеческого лица. Некоторые кости хранились в чемодане, а в одной из банок был найден орган, похожий на сердце.

Специалисты назначили экспертизу, чтобы определить, принадлежит ли данный орган человеку или животному.

В ходе допроса мужчина подтвердил, что собирал части человеческих тел. По его словам, он проявлял высокий интерес к таким анатомическим материалам. Согласно данным следствия, подозреваемый также признался, что в некоторых случаях готовил и употреблял в пищу эти останки.

По мнению правоохранительных органов, он мог добывать человеческие останки как со своего рабочего места, так и путем эксгумации на заброшенных кладбищах на территории Венгрии и Словакии.

В рамках следствия были изъяты его компьютерная техника, мобильные устройства, носители информации и другое электронное оборудование. В настоящее время все найденные человеческие останки проходят судебно-медицинскую экспертизу.