«Талибан» задержал узбекского активиста: его судьба остается неизвестной

Сообщается, что в провинции Бадахшан Афганистана был задержан активист узбекской культуры Масуд Темур.

По данным местных источников, он был схвачен разведкой «Талибана» 19 июня в городе Файзабад.

С тех пор точной информации о его местонахождении и состоянии не поступало.

Сообщается, что Темур в социальных сетях выступал в защиту прав и идентичности тюркских этнических групп в Афганистане.

Также высказывается предположение, что он мог быть задержан за поддержку демонстрантов в Герате.

Местные представители «Талибана» в Бадахшане пока не дали никаких комментариев по данной ситуации.