«Талибан» задержал узбекского активиста: его судьба остается неизвестной
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Сообщается, что в провинции Бадахшан Афганистана был задержан активист узбекской культуры Масуд Темур.
По данным местных источников, он был схвачен разведкой «Талибана» 19 июня в городе Файзабад.
С тех пор точной информации о его местонахождении и состоянии не поступало.
Сообщается, что Темур в социальных сетях выступал в защиту прав и идентичности тюркских этнических групп в Афганистане.
Также высказывается предположение, что он мог быть задержан за поддержку демонстрантов в Герате.
Местные представители «Талибана» в Бадахшане пока не дали никаких комментариев по данной ситуации.
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