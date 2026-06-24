«Талибан» задержал узбекского активиста: его судьба остается неизвестной

·63·Мир
«Талибан» задержал узбекского активиста: его судьба остается неизвестной

Сообщается, что в провинции Бадахшан Афганистана был задержан активист узбекской культуры Масуд Темур.

По данным местных источников, он был схвачен разведкой «Талибана» 19 июня в городе Файзабад.

С тех пор точной информации о его местонахождении и состоянии не поступало.

Сообщается, что Темур в социальных сетях выступал в защиту прав и идентичности тюркских этнических групп в Афганистане.

Также высказывается предположение, что он мог быть задержан за поддержку демонстрантов в Герате.

Местные представители «Талибана» в Бадахшане пока не дали никаких комментариев по данной ситуации.

Масуд ТемурАфганистанТалибанБадахшанФайзабад
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Правда ли, что Израиль тайно ввез тысячи устройств Starlink в Иран?Правда ли, что Израиль тайно ввез тысячи устройств Starlink в Иран?Сегодня, 16:30Демократы требуют проверить банкноту в 250 долларов с изображением ТрампаДемократы требуют проверить банкноту в 250 долларов с изображением ТрампаСегодня, 16:18Мужчина осужден за разведение более 300 питонов в своем домеМужчина осужден за разведение более 300 питонов в своем домеСегодня, 14:51YouTube урегулировал иск подростка о зависимости от соцсетиYouTube урегулировал иск подростка о зависимости от соцсетиСегодня, 14:1484-летняя женщина, которая уже 53 года в одиночку охраняет остров84-летняя женщина, которая уже 53 года в одиночку охраняет островСегодня, 14:06Илон Маск перестал быть триллионером и утратил рекордИлон Маск перестал быть триллионером и утратил рекордСегодня, 13:05
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна