Демократы требуют проверить банкноту в 250 долларов с изображением Трампа
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Сенаторы-демократы обратились в офис Генерального инспектора Министерства финансов США с просьбой проверить проект банкноты номиналом 250 долларов, на которой может быть изображен Дональд Трамп.
По сообщению Аксиос, сенаторы потребовали изучить запланированные расходы на производство данной банкноты и законные основания этого проекта.
Согласно законодательству США, использование изображений живых людей на денежных знаках не допускается.
По этой причине выпуск в обращение банкноты с портретом Трампа может потребовать отдельного утверждения Конгрессом.
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