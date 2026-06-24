Демократы требуют проверить банкноту в 250 долларов с изображением Трампа

Сенаторы-демократы обратились в офис Генерального инспектора Министерства финансов США с просьбой проверить проект банкноты номиналом 250 долларов, на которой может быть изображен Дональд Трамп.

По сообщению Аксиос, сенаторы потребовали изучить запланированные расходы на производство данной банкноты и законные основания этого проекта.

Согласно законодательству США, использование изображений живых людей на денежных знаках не допускается.

По этой причине выпуск в обращение банкноты с портретом Трампа может потребовать отдельного утверждения Конгрессом.