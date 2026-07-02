Цена на бензин АИ-92 в Узбекистане достигла рекордного максимума

На Республиканской товарно-сырьевой бирже Узбекистана цена на автомобильный бензин марки АИ-92 снова резко выросла, достигнув исторического максимума. Об этом Spot сообщило издание, опираясь на данные биржевых торгов.

Как сообщается, по итогам торгов, прошедших 29 июня, одна тонна бензина АИ-92 была продана за 13,919 млн сумов. Этот показатель на 1,1% выше предыдущих торгов и зафиксирован как новый исторический рекорд. С начала июня цена на данный вид топлива выросла на 1,473 млн сумов или почти на 11,8%.

Основной рост цен пришелся на первую половину июня. В частности, если 4 июня тонна бензина АИ-92 продавалась по 12,476 млн сумов, то к 8 июня всего за четыре дня его стоимость выросла на 10,5%, достигнув 13,788 млн сумов. В течение следующих двух недель цена на бензин удерживалась в диапазоне 13,7–13,8 млн сумов, а 29 июня снова поднялась, обновив предыдущий рекорд.

В то же время наблюдалось сокращение объема топлива, предлагаемого на бирже. Если 1 июня на торги было выставлено 3 791 тонна бензина, то к 23 июня этот показатель сократился почти вдвое, составив 1 898 тонн. Несмотря на то, что 29 июня объем предложения восстановился до 3 123,2 тонн, эта ситуация не повлияла на снижение цен.

Spot согласно данным, резкий рост цен совпал с периодом дефицита топлива в России. Одним из основных факторов указываются внеплановые ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах после атак украинских дронов.