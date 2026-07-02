Samsung представила доступный Galaxy Джумп 5 с 6-летней поддержкой обновлений

·41·Технологии
Samsung представила доступный Galaxy Джумп 5 с 6-летней поддержкой обновлений

Южнокорейский технологический гигант Samsung продолжает устанавливать новые стандарты на рынке смартфонов среднего сегмента. Компания официально представила свое очередное доступное устройство — модель Galaxy Джумп 5. Этот смартфон привлекает внимание пользователей не только техническими характеристиками, но и сроком поддержки программного обеспечения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По данным иксбт.ком, модель Galaxy Джумп 5 выпущена в сотрудничестве с южнокорейским оператором КТ и, как ожидается, станет одним из самых привлекательных предложений в своем классе. Главным преимуществом устройства является его долговечность: производитель обещает предоставлять обновления операционной системы в течение 6 лет. Это редкий показатель для бюджетных устройств.

Дисплей и производительность

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым Супер AMOLED дисплеем с разрешением Фулл ХД+. Что особенно важно, внедрена технология обновления с частотой 120 Hz, обеспечивающая плавность изображения. Это предоставляет пользователям высокий уровень комфорта при работе с интерфейсом и в играх.

Под капотом устройства находится процессор Snapdragon 6 Ген 3, который работает в паре с 6 GB оперативной памяти и 128 GB встроенной памяти. Также имеется возможность расширения памяти с помощью карт микроСД. Такого аппаратного обеспечения достаточно для повседневных задач и беспроблемного запуска многих современных приложений.

Камера и автономность

Galaxy Джумп 5 не отстает и в плане съемки. Его основная камера состоит из трех модулей: основной датчик на 50 Мп оснащен системой оптической стабилизации (ОИС). Это позволяет делать качественные и четкие снимки даже в движении. Также присутствуют ультраширокоугольный датчик на 5 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Для любителей селфи установлена фронтальная камера на 12 Мп.

За автономную работу смартфона отвечает аккумулятор емкостью 5000 mAh. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Стоит отметить, что в части программного обеспечения установлена система Android 16 и оболочка One UI 8.5 от компании Samsung.

Дополнительные характеристики и цена

Новая модель объединила в себе все функции, необходимые современному пользователю. В частности:

  • защита от пыли и воды по стандарту ИП64;
  • сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую грань, и система распознавания лиц;
  • возможность работы в сетях 5Г;
  • стереодинамики для качественного звука.
Samsung Galaxy Джумп 5 оценивается примерно в 350 долларов США. На рынке Узбекистана смартфоны этой категории обычно заходят как альтернативные модели серии Galaxy А, что может стать отличным выбором для тех, кто ищет устройство с многолетними обновлениями по доступной цене.

SamsungGalaxy Jump 5СмартфонТехнологииAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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