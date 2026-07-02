Сборную Узбекистана торжественно встретили в аэропорту столицы

·37·Узбекистан
Сборную Узбекистана торжественно встретили в аэропорту столицы

Национальная сборная Узбекистана, принимавшая участие в Чемпионате мира 2026 года, вернулась в Ташкент. Футболистов торжественно встретили в столичном аэропорту болельщики и представители общественности.

Несмотря на то, что сборная завершила свое выступление на турнире на групповом этапе, болельщики в аэропорту встретили игроков бурными аплодисментами. Они отметили, что команда достойно защитила честь страны, и выразили свою поддержку футболистам.

В ходе мероприятия членам сборной была выражена благодарность. Болельщики общались с футболистами и поздравляли их с возвращением на родину после участия в Чемпионате мира.

УзбекистанТашкент
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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