Сборную Узбекистана торжественно встретили в аэропорту столицы
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Национальная сборная Узбекистана, принимавшая участие в Чемпионате мира 2026 года, вернулась в Ташкент. Футболистов торжественно встретили в столичном аэропорту болельщики и представители общественности.
Несмотря на то, что сборная завершила свое выступление на турнире на групповом этапе, болельщики в аэропорту встретили игроков бурными аплодисментами. Они отметили, что команда достойно защитила честь страны, и выразили свою поддержку футболистам.
В ходе мероприятия членам сборной была выражена благодарность. Болельщики общались с футболистами и поздравляли их с возвращением на родину после участия в Чемпионате мира.
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