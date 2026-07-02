Сообщение от имени известного лица может стать ловушкой

·28·Технологии
Сообщение от имени известного лица может стать ловушкой

В социальных сетях растет число случаев мошенничества через фейковые страницы, созданные от имени знаменитостей. Такие профили внешне могут почти не отличаться от оригинальных аккаунтов.

Мошенники рассылают пользователям личные сообщения и под разными предлогами просят деньги. В некоторых случаях они побуждают перейти по вредоносным ссылкам, чтобы получить доступ к личным или банковским данным.

Поэтому необходимо тщательно проверять имя, значок верификации и предыдущую активность страницы, приславшей сообщение. Передавать неизвестному лицу данные карты, пароли или секретные коды из СМС опасно.

При обнаружении фейкового аккаунта его следует немедленно заблокировать и отправить жалобу администрации платформы. Отказ от перехода по подозрительным ссылкам также является одной из основных мер защиты от мошенничества.

Известный человек
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

iPhone 18 Pro Max получит рекордный аккумуляторiPhone 18 Pro Max получит рекордный аккумуляторСегодня, 16:23Япония запустит 10 миллионов умных роботов к 2040 годуЯпония запустит 10 миллионов умных роботов к 2040 годуСегодня, 15:45Samsung планирует революцию в защите данных: Привакй Дисплай появится во всех флагманах Galaxy S27Samsung планирует революцию в защите данных: Привакй Дисплай появится во всех флагманах Galaxy S27Сегодня, 15:22Tesla внедряет систему проверки личности водителя: активация ФСД изменитсяTesla внедряет систему проверки личности водителя: активация ФСД изменитсяСегодня, 14:26Tesla Optimus готов к производству: Илон Маск открыл самый передовой завод роботов в миреTesla Optimus готов к производству: Илон Маск открыл самый передовой завод роботов в миреСегодня, 13:51Elon Musk хочет вернуть парализованным людям способность ходить с помощью Neuralink и OptimusElon Musk хочет вернуть парализованным людям способность ходить с помощью Neuralink и OptimusСегодня, 13:28
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря