Сообщение от имени известного лица может стать ловушкой

В социальных сетях растет число случаев мошенничества через фейковые страницы, созданные от имени знаменитостей. Такие профили внешне могут почти не отличаться от оригинальных аккаунтов.

Мошенники рассылают пользователям личные сообщения и под разными предлогами просят деньги. В некоторых случаях они побуждают перейти по вредоносным ссылкам, чтобы получить доступ к личным или банковским данным.

Поэтому необходимо тщательно проверять имя, значок верификации и предыдущую активность страницы, приславшей сообщение. Передавать неизвестному лицу данные карты, пароли или секретные коды из СМС опасно.

При обнаружении фейкового аккаунта его следует немедленно заблокировать и отправить жалобу администрации платформы. Отказ от перехода по подозрительным ссылкам также является одной из основных мер защиты от мошенничества.