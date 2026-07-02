Объявлены курсы валют на 3 июля
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• Евро подешевел на 2,99 сума и составил 13 588,92 сума.
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 3 июля 2026 года. Согласно данным, доллар подешевел на 24,58 сума и составил 11 909,66 сума.
• Евро подешевел на 2,99 сума и составил 13 588,92 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,7 сума и составил 152,28 сума.
• Фунт стерлинга подорожал на 79,39 сума и составил 15 888,68 сума.
• Японская иена подорожала на 0,54 сума и составила 73,88 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 64,56 сума и составил 14 789,10 сума.
• Китайский юань подешевел на 2,23 сума и составил 1 754,23 сума.
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