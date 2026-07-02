Объявлены курсы валют на 3 июля

·43·Экономика
Объявлены курсы валют на 3 июля

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 3 июля 2026 года. Согласно данным, доллар подешевел на 24,58 сума и составил 11 909,66 сума.

• Евро подешевел на 2,99 сума и составил 13 588,92 сума.
Российский рубль подешевел на 0,7 сума и составил 152,28 сума.
• Фунт стерлинга подорожал на 79,39 сума и составил 15 888,68 сума.
• Японская иена подорожала на 0,54 сума и составила 73,88 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 64,56 сума и составил 14 789,10 сума.
• Китайский юань подешевел на 2,23 сума и составил 1 754,23 сума.

Центральный банк УзбекистанаУзбекистанРоссийский рубль
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

3 июля ожидается снижение курса доллара3 июля ожидается снижение курса доллараСегодня, 11:04Объявлены курсы валют на 2 июляОбъявлены курсы валют на 2 июляВчера, 16:542 июля ожидается снижение курса доллара2 июля ожидается снижение курса доллараВчера, 11:14Предпринимателям, нанявшим выпускников, предоставят значительные налоговые льготыПредпринимателям, нанявшим выпускников, предоставят значительные налоговые льготы30.06, 16:17Объявлены курсы валют на 1 июляОбъявлены курсы валют на 1 июля30.06, 16:06Молодежным стартапам выделят инвестиции до 1 млрд сумовМолодежным стартапам выделят инвестиции до 1 млрд сумов30.06, 15:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Прогноз роста курса доллара на 19 июня
Прогноз роста курса доллара на 19 июня
Объявлены курсы валют на 8 июня
Объявлены курсы валют на 8 июня
29 июня ожидается снижение курса доллара
29 июня ожидается снижение курса доллара
Цена Bitcoin упала ниже 62 000 долларов, в сети Зкаш произошел сбой
Цена Bitcoin упала ниже 62 000 долларов, в сети Зкаш произошел сбой
Объявлены курсы валют на 29 июня
Объявлены курсы валют на 29 июня
5 июня прогнозируется рост курса доллара
5 июня прогнозируется рост курса доллара
4 июня прогнозируется рост курса доллара
4 июня прогнозируется рост курса доллара
Объявлены курсы валют на 4 июня
Объявлены курсы валют на 4 июня