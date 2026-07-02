Предложение руки и сердца на высоте 443 метров закончилось задержанием пары

В Нью-Йорке экстремальный блогер Иван Биркус необычным образом предложил руку и сердце своей девушке Анжеле Николе. Для этого пара поднялась на верхнюю часть здания Эмпайр-стейт-билдинг на высоту почти 443 метра.

Там они развернули баннер с надписью: «Мир обретет покой, когда сила любви возобладает над любовью к власти». Признание в любви было запечатлено на видео.

Когда пара спустилась на землю, их уже ждала полиция. Иван и Анжела были задержаны за незаконное проникновение на территорию, нарушение требований безопасности и другие правонарушения.

Теперь в отношении них будет проведен судебный процесс. По этой причине планы пары на свадьбу и медовый месяц могут быть отложены до завершения юридических процедур.

Иван Биркус и Анжела Никола и ранее поднимались на высокие здания в разных странах. На основе их опасных путешествий даже был снят документальный фильм.