В 2028 году Samsung представит первые плавучие центры обработки данных

Компания Samsung планирует запустить свои первые плавучие центры обработки данных (дата-центры) во втором квартале 2028 года. С помощью этого инновационного проекта компания стремится открыть новый этап в сфере хранения и обработки данных.

Как сообщает издание Датакентер Дйнамикс, Samsung Хеавй Индустриес уже активно работает над несколькими перспективными проектами. В ближайшее время компания ожидает получения первых заказов на строительство подобных плавучих дата-центров.

Для реализации этой инициативы Samsung Хеавй Индустриес подписала меморандум о взаимопонимании с греческой судостроительной компанией Капитал и британским классификационным обществом Ллойд'с Регистер. Согласно соглашению о сотрудничестве, Samsung займется разработкой технологической платформы. Компания Капитал будет заниматься проектами и привлечением инвесторов, а Ллойд'с Регистер окажет содействие в налаживании взаимодействия с регулирующими органами и согласовании технических требований.

Международное сотрудничество и инновационные решения

Кроме того, в мае текущего года Samsung Хеавй Индустриес подписала соглашение о сотрудничестве с американской компанией Мустериан Корпоратион (М3). Это соглашение направлено на совместную разработку плавучих центров обработки данных промышленного масштаба. Отмечается, что основатели компании М3 ранее уже участвовали в разработке проекта плавучего дата-центра Наутилус.

В настоящее время многие технологические компании мира проявляют большой интерес к проектам плавучей инфраструктуры. По мнению экспертов, из-за постоянного сокращения земельных площадей на суше и роста их стоимости, такие объекты в будущем могут стать гораздо более экономичным и эффективным решением по сравнению с традиционными дата-центрами.