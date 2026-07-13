Гонка AI: Долги технологических гигантов достигли 350 миллиардов долларов

Разработка и внедрение технологий искусственного интеллекта (AI) становятся беспрецедентным финансовым бременем для мировых технологических гигантов. Согласно анализу агентства Bloomberg, за последние пять лет совокупный долг крупнейших игроков отрасли — Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft и Oracle — увеличился на 350 миллиардов долларов. Основная часть этих средств направляется на обучение моделей AI и строительство современных дата-центров, обеспечивающих их работу. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Сегодня инфраструктура AI обходится значительно дороже традиционных серверных систем. Дата-центры нового поколения требуют тысячи специализированных ускорителей NVIDIA, а также сверхмощные системы электропитания и охлаждения. В результате капитальные затраты крупных корпораций резко возросли. Например, в прошлом году эти пять компаний потратили более 10 миллиардов долларов на выплату процентов по долгам, что вдвое больше, чем в 2019 году.

Финансовая устойчивость и снижение рейтингов

Финансовое положение компаний различается. Хотя Alphabet ( Google ) по-прежнему обладает высоким свободным денежным потоком, у Amazon по итогам первого квартала текущего года этот показатель стал отрицательным. Ситуация с Oracle выглядит более тревожной: международное рейтинговое агентство С&П Глобал Ратингс понизило кредитный рейтинг компании до минимального инвестиционного уровня из-за огромных расходов на инфраструктуру AI.

Аналитик ДА Давидсон & Ко. Гил Лурия отмечает, что бизнес-модель разработчиков программного обеспечения кардинально меняется. Если раньше такие компании работали без крупных капитальных затрат, то теперь облачные вычисления и технологии AI вынуждают их инвестировать миллиарды долларов в серверную инфраструктуру. Это негативно сказывается на чистой прибыли и денежных резервах большинства корпораций.

Будущие риски и сомнения инвесторов

Руководители компаний, включая генерального директора Amazon Энди Ясси и основателя Meta Марка Цукерберга, выражают уверенность, что эти затраты оправдают себя. По их мнению, спрос на вычислительные мощности AI в настоящее время значительно превышает предложение, и эти инвестиции принесут большую прибыль в будущем. Однако рынок облигаций и крупные инвесторы действуют осторожно. В частности, спрос на недавно выпущенные облигации Amazon на сумму 25 миллиардов долларов оказался значительно ниже ожидаемого.

Аналитик Фитч Ратингс Джейсон Помпей отмечает, что пока сложно сделать однозначный вывод об окупаемости этих инвестиций. По его мнению, нынешний ажиотаж вокруг AI во многом основан на ожиданиях будущего роста. К 2026 году крупнейшие технологические компании планируют потратить до 725 миллиардов долларов на дата-центры и чипы NVIDIA.

Эксперты предупреждают, что даже лидеры рынка могут столкнуться с кризисом из-за неверных стратегических решений и огромных долгов, как это произошло с Intel. В то время как использование глобальных сервисов AI растет и на рынке Узбекистана, финансовая устойчивость этих технологических гигантов становится решающим фактором для всей мировой цифровой экономики.